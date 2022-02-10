Німецький депутат запевняє, що ФРН доєднається до усіх санкцій партнерів проти Росії

Голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу та один з керівників Соціал-демократичної партії ФРН Міхаель Рот запевнив, що Німеччина діятиме разом з трансатлантичними партнерами в разі агресії Росії проти України, та доєднається до всього санкційного інструментарію.

Про це політик заявив під час спілкування з закордонними журналістами, акредитованими в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У тому, що стосується санкцій, ми маємо дуже чітку позицію: якщо федеральний канцлер каже, що він погоджується з американським президентом та іншими партнерами в альянсі щодо болючих наслідків для Росії в разі агресії, тут немає протиріччя, а є дуже велика єдність», - сказав Рот.

НАТО та ЄС займають одну позицію в цьому питанні, вони «співають одну пісню, вони є хором», підкреслив він і висловив упевненість, що канцлер ФРН Олаф Шольц матиме можливість про це чітко заявити ще раз під час своїх візитів в Україну та Росію на початку наступного тижня.

«Всі варіанти (санкцій) лежать на столі, це є позицією федерального уряду», - заявив депутат. При цьому він повторив те, що раніше говорив очільник уряду та однопартієць Рота, Шольц: розкривати всі деталі, всі «карти» санкційного пакету, який готується, не є політично розумним «зі зрозумілих причин», однією з яких є те, що «єдиний, хто від цього виграє, це Путін».

Політик також зауважив, що в Німеччині є широкий консенсус щодо того, що газогін має належати до санкційного пакету.

Рот також запевнив, що «Північний потік-2» не є «проєктом Соціал-демократичної партії», але водночас зауважив, що в усіх політичних силах ведуться внутрішньопартійні дискусії щодо необхідної відповіді на цю «безпрецедентну агресію» Росії.

Колишнього канцлера та голову СДПН Ґергарда Шредера Рот, який є членом керівного органу партії есдеків, назвав «проплаченим «Газпромом» і іншими російськими енергокомпаніями лобістом», та запевнив, що Шредер наразі не має жодного впливу на політику партії. Парламентарій водночас визнав, що позиція, висловлювання з боку ексканцлера не лише шкодять його власній репутації, але спричиняє критику в бік ФРН (уряд якої очолюють соціал-демократи) з боку її міжнародних партнерів.

Очільник парламентського комітету також підкреслив, що всі зусилля, дипломатичні, політичні мають бути спрямовані на те, аби попередити подальшу агресію Росії проти України.

Як відомо, журналісти та багато експертів дорікають главі німецького уряду та політикам за те, що вони не можуть чітко, як це зробили США, задекларувати свою позицію щодо санкцій. Канцлер ФРН Олаф Шольц останнім часом узагалі уникає прямих згадувань про «Північний потік-2».