Нового президента Європарламенту оберуть 18 січня

Вибори нового президента Європейського парламенту відбудуться 18 січня під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі, як і планувалося до трагічної звістки про кончину Девіда Сассолі.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейського Парламенту.

«Як визначено за процедурою, тимчасово функції президента виконуватиме перший віцепрезидент Європарламенту до обрання нового президента Європарламенту. Як від початку планувалося до раптової кончини Президента Сассолі, вибори президента на другу половину мандату відбудуться у вівторок 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі», - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 17 січня, в Європейському Парламенті відбудеться церемонія вшанування Девіда Сассолі, який зробив великий внесок у розвиток європейської парламентської демократії та, зокрема, у збереженні дієздатності Європейського парламенту та дотримання демократичних процедур в умовах пандемії коронавірусу.

Церемонія прощання з Девідом Сассолі відбудеться у Римі у четвер 13 січня з 10.00 до 18.00 у Sala della Protomoteca of the Campidoglio. Похоронна служба відбудеться наступного дня о 12.00 у Basilica of Santa Maria degli Angeli.

Девід Сассолі був членом Європейського парламенту з 2009 року, він був обраним на посаду Президента Європарламенту на першу половину мандату у липні 2019 року.

Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі помер о 1.15 ранку 11 січня у лікарні в італійському місті Авіон у віці 65 років.