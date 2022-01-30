Нуланд анонсувала нові переговори Блінкена та Лаврова

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть зустрітися наступного тижня

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє CBS.

За її словами, США бачать ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення відповідей на вимоги "гарантій безпеки", які Вашингтон передав Кремлю.

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд.

26 січня Ентоні Блінкен заявив, що США надали відповідь Росії про "гарантії безпеки", але оприлюднювати її не планують. За матеріалами Еспресо TV