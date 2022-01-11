Нуланд: Нікому не потрібен конфлікт у розпал пандемії, і найменше - самій Росії

Помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія у розпал пандемії коронавірусу створила кризу, яка загрожує перерости у кривавий і дороговартісний для неї конфлікт замість того, щоб зосередитися на здоров'ї своїх громадян та інших внутрішніх проблемах. Про це вона сказала на брифінгу у Держдепартаменті.

Нуланд нагадала, що зараз у Європі відбувається низка зустрічей для вирішення дипломатичним шляхом кризи, яку Росія створила для України, європейської та глобальної безпеки.

"Це Росія створила цю кризу, це Росія зібрала сотню тисяч солдатів біля кордонів України, це Росія намагається дестабілізувати Україну та вивергає дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО для виправдання своїх дій, у той час, коли Covid лютує в РФ та в інших місцях", - сказала Нуланд.

За її словами, Кремль має обґрунтувати перед російським народом, чому він розпалює потенційно дуже кривавий та вартісний для Росії конфлікт, а не зосереджується на здоров'ї своїх громадян та на власних значних внутрішніх проблемах.

"Нікому конфлікт зараз не потрібен, і найменше - самій Росії", - наголосила Нуланд.

9-13 січня в Європі триває низка зустрічей між представниками США, НАТО і РФ, необхідність яких викликана скупченням російських військ на кордоні України та можливим новим воєнним вторгненням РФ.

Москва висунула США вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, наполягаючи на їхньому юридичному закріпленні.

10 січня в Женеві відбулися понад семигодинні переговори представників США та РФ.

США на переговорах заявили, що відкриті до встановлення взаємних обмежень щодо військових навчань і домовленості про розміщення ракет середньої дальності, але нікому не дозволять зачинити двері НАТО для будь-якої країни.

Представник делегації РФ заявив, що США "недооцінюють серйозність того, що відбувається".

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ