Офіційне введення російських військ в ОРДЛО буде актом агресії – експрем'єр Швеції

Якщо російські війська офіційно увійдуть на територію ОРДЛО для захисту самопроголошених бандитських «республік», це буде актом агресії за міжнародним правом.

Як повідомляє Укрінформ, про це на власній сторінці у мережі Твіттер написав відомий шведський політик Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, один зі співавторів програми Східного Партнерства.

«За процедурою зараз Росія визнає обидва маріонеткові та керовані бандитами утворення незалежними державами, потім підпише з ними угоди, і на цій основі введе російські війська для їх захисту. Це буде агресія, відповідно до міжнародного права», - наголосив Більдт.

Як повідомлялося, президент Росії підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.