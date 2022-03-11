Оглядачі коментують слова Путіна про сприяння "добровольцям", які хочуть воювати на боці Росії

Колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс вважає, що Заяви Росії щодо відправки "добровольців" для ведення бойових дій на її боці в Україні, "підливають бензину у багаття військових злочинів".

На думку Ставрідіса, в Україні такі особи, які виступлять на боці Росії, будуть коїти злочини.

Росія не планує припиняти війну, пише Антон Барбашин, редакційний директор видання Riddle Russia, коментуючи заяви Кремля. "Росія іде до мети незважаючи на ціну", - пише Барбашин.

Як повідомляє "Интерфакс", президент Росії Путін у п'ятницю заявив, що "треба піти на зустріч та допомогти дістатись зони бойових дій" тим, хто добровільно, "тим більше не загроші" прагне приєднатись до сил Росії в Україні.

Міністр оборони Шойгу, повідомляють ЗМІ, заявив, що понад 16 000 осіб із близькосхідних країн висловили готовність брати участь у бойових діях на боці підтримуваних Росією т.з. "республік".

Як повідомляється, Путін також заявив, що Захід не приховує "збір найманців" для відправки в Україну.

Як відзначає голова бюро видання Financial Times у Москві Макс Седдон, у Росії можуть розглядати відправку військових із Сирії, як відплату з боку режиму Асада, якому Росія допомогла військово у складній для нього ситуації.

BBC раніше повідомили, що Британське міністерство оборони вважає, що в Україну, ймовірно, вирушають "досвідчені найманці" з російських приватних військових компаній, пов'язаних із Кремлем.

Як повідомляв "Голос Америки", за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в Україну прямують добровольці із 52 країн світу, готові вступити до лав українського Інтернаціонального легіону. Таким чином, вони відповіли на заклик президента Володимира Зеленського допомогти Україні протистояти російській агресії.

За матеріалами ukrainian.voanews.com