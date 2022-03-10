Палата представників США підтримала заборону на імпорт російської нафти

Палата представників США проголосувала за заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів. Законопроект також вказує на важливість перегляду ролі Росії у Світовій організації торгівлі та активізації застосування Закону Магнітського для покарання порушень прав людини з боку Росії. Попередня версія законопроекту також містила обмеження на торгівлю США з Росією та Білоруссю, але ці положення було усунуто з остаточної версії.

Законопроєкт набрав 414 голосів в Конгресі, 17 конгресменів проголосували "проти", з них двоє демократів і 15 республіканців. Керівництво як республіканців, так і демократів в Конгресі, підтримали заборону.

Конгресмен Стів Коен, який проголосував "за" законопроєкт, заявив після голосування: "Ми мусимо знайти шлях, щоб зупинити цю війну і тиранію Путіна".

"Хоча російська нафта забезпечує лише незначний відсоток американського енергоспоживання, можливе зростання цін на бензин, але як американці ми приймаємо ці витрати утримання міжнародного світового порядку заснованого на верховенстві права і як ціну за захист суверенітету та вільної і незалежної України".

Конгресменка Ільхан Омар, яка проголосувала проти заборони, пояснила свою позицію в інтерв'ю Newsweek: "варто подумати, що буде через рік, через два, через три. Зрештою це не закінчиться добре для російського народу, як і для європейців".

Конгресмен Мет Гейц зауважив, що голосував проти заборони, бо, як він вважає, США замінять російську нафту нафтою з Венесуели, або Ірану, але обмеження вдарить по американцях. "Моє співчуття до українців не змусить мене зашкодити власному народові", - написав Гейц.

Для того, щоб набути сили закону, законопроєкт має схвалити Сенат і підписати президент США.

Раніше заборону на імпорт нафти, газу та вугілля з Росії оголосив президент США Джо Байден. За матеріалами ukrainian.voanews.com