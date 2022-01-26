ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

Парламентська Асамблея Ради Європи на зимовій сесії ратифікувала повноваження російської делегації попри оскарження України та ряду інших країн.

Ратифікацію підтримали 97 депутатів, проти проголосували 41, повідомляє власкор Укрінформу.

"Російський колега каже, що третій рік ми заперечуємо їхні повноваження і це втомлює. Але ми, громадяни України, Грузії, Молдови, вже втомилися від вторгнення Російської Федерації, ми сумуємо та оплакуємо смерть 30 тисяч людей, яких вже ніщо не поверне і які вже не можуть бачити своїх дітей, не можуть спілкуватися, голосувати, брати участь в житті суспільства", - сказала Голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у виступі проти ратифікації повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Голова делегації України в ПАРЄ нагадала про кількість поранених та російську воєнну загрозу біля східного кордону України та розкритикувала позицію підтримки ратифікації повноважень.

"Я вже втомилася від того, що в стінах ПАРЄ ми не можемо бути справжньою єдиною силою, яка захищає права людини істинно... Я втомилася від того, що ми витрачаємо стільки часу на обговорення і ратифікацію тих резолюцій, які приймаються з 2014 року, не лише про Україну, але й про Білорусь, Афганістану, Балтійським країнам. 70 років тому ця організація була створена не для того, щоб обговорювати війну, а для того, щоб після Другої світової війни панував мир... Ми втомилися, але ми не припинимо наші зусилля, ми будемо продовжувати протистояння", - сказала Мезенцева, відповідаючи на закид представників російської делегації про те, що вони втомилися від того, що її повноваження оскаржуються на початку кожного року.

Політик наголосила на порушенні Росією прав людини та закликала проголосувати проти ратифікації повноважень Росії в ПАРЄ.

У ході обговорення поправок до резолюції майже всі поправки, внесені українською делегацією, були відхилені.

Як повідомляв Укрінформ, у Страсбурзі 24 січня починає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня.

У понеділок новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрали представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого своєю проросійською позицією.

Народного депутата від "Європейської солідарності", члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка обрали віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців Парламентської Асамблеї Ради Європи.