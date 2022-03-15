ПАРЄ вигнала росію з Ради Європи й просить світ захистити небо над Україною

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно ухвалила рішення про виключення Росії з Ради Європи.

Крім того, там закликали надати Україні засоби захисту повітряного простору. Фінальне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня.

Очікується, що він якнайшвидше скаже дату, з якої Росія більше не буде вважатись членом Ради Європи, а значить - демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини.

Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру, - прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.

В ухваленому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи через несумісність її дії з принципами організації. Водночас зважаючи на те, що РФ до кінця цього року формально лишається учасником організації - ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Утім, ПАРЄ прагне продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі Путіна.

Також рішення пропонує "посилити підтримку держав Ради Європи, які прийняли велику кількість українських біженців".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на весняній сесії ПАРЄ розгорівся скандал через виступ українського представника Олексія Гончаренка, який вирішив нагадати про те, що на Донбасі триває війна, а в проєкті доповіді Асамблеї нічого не сказано про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи. Він показав прапор України, прострілений на Донбасі. За матеріалами racurs.ua