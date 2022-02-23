Пентагон направляє 800 військовослужбовців та 20 бойових гелікоптерів до країн Балтії

Для зміцнення східного флангу НАТО США перекидають з Італії до країн Балтії 800 військовослужбовців, повідомив Пентагон.

Рішення щодо перекидання ухвалено після зробленої вчора, 22 лютого, заяви президента США Джо Байдена щодо посилення сил НАТО у регіоні.

Також у країни Балтії з Німеччини перекинуть 20 ударних гелікоптерів AH-64 Apache, ще 12 гелікоптерів будуть перебазовані до Польщі з Греції. Вісім винищувачів F-35 Lightning II з Німеччини перекинуть "у низку районів дій на східному фланзі НАТО".

Зараз у Європі на постійній або тимчасовій основі перебуває понад 90 тисяч військовослужбовців США.

21 лютого президент РФ Володимир Путін вирішив визнати "республіками" окуповані частини Донбасу та офіційно ввести туди російські війська. США запровадили перший транш санкцій: проти двох банків РФ та проти суверенного боргу Росії. Попереду - санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей.

22 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з президентом Байденом та головою Пентагону Ллойдом Остіном. Порушувалися питання санкцій проти Росії та військової допомоги Україні. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.