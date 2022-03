Пентагон продовжує погрожувати Китаю наслідками за ймовірну допомогу Росії

Журналіста видання Politico Пол Маклірі заявив, що Китай зіштовхнеться з відповідними наслідками, якщо допоможе Росії у військовому та економічному планах. Про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

Про це, за даними журналіста, заявляють у Пентагоні.

"Ми бачили, як Китай, по суті, мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій",- заявив представник оборонного відомства.

If China offers material support to Russia in Ukraine, "they'll likely be consequences for China in that regard," defense official said. "We have seen China basically give tacit approval to what Russia is doing by refusing to join sanctions" and blaming the West and US - Paul McLeary (@paulmcleary) March 14, 2022

Президент України Володимир Зеленський назвав жалюгідним прохання Росії, яка, за інформацією ЗМІ, зверталася до Китаю з проханням надати військову та економічну допомогу.

За матеріалами ZN.UA