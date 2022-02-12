Пентагон тимчасово передислокує службовців нацгвардії США з України

Міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зауважив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку службовців і міркуваннями "найбільшої завбачливості".

"Ми віддані нашим відносинам зі Збройними силами України", - додав Кірбі у Twitter.

160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада. "Вони полишають Україну і будуть переведені до інших місць в Європі", - йдеться у відповідній заяві Пентагону.

Сьогодні ж Держдепартамент США наказав виїхати з посольства у Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомили в Посольстві США в Україні.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. "Із все більшою ймовірністю, як видається, ситуація йде до певного виду активного конфлікту", - заявив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси в суботу.

Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення. За матеріалами ukrainian.voanews.com