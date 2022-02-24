Під санкції США потрапили Сбербанк, Газпром та російська еліта

Президент США Джо Байден заявив про санкції США проти Росії за підсумками зустрічі країн G7. Пізніше на сайті Білого дому з'явився наказ про обмежувальні заходи щодо РФ через напад на Україну.

Під час виступу Байден заявив, що Путін ніколи не хотів гарантій безпеки, а хотів відновити імперію, а також назвав президента Росії "тираном".

Американський президент також зазначив, що відключення Росії від SWIFT зараз не буде, але це "залишиться опцією" - як і санкції проти Путіна особисто. За його оцінкою, санкції, що вводяться, вже перевершують за дією SWIFT. Сьогодні США здійснили такі дії: Розрив зв'язку з фінансовою системою США для найбільшої фінансової установи Росії - Сбербанку, включаючи 25 дочірніх компаній, шляхом запровадження санкцій щодо кореспондентських та наскрізних рахунків.

"Ця дія обмежить доступ Сбербанку до операцій, що здійснюються в доларах. Сбербанк є найбільшим банком у Росії, що володіє майже однією третиною всіх активів російського банківського сектора, тісно пов'язаний із світовою фінансовою системою та системно важливий для російської фінансової системи", - зазначили у США.

Повні блокуючі санкції щодо другої за величиною фінансової організації Росії, Банку ВТБ, включаючи 20 дочірніх компаній.

"Ця дія заморозить будь-які активи ВТБ, що зачіпають фінансову систему США, і заборонить американським особам мати з ними справу", - йдеться у повідомленні.

Також повні блокуючі санкції запровадили щодо трьох інших великих російських фінансових інститутів: банку Открытие, ВАТ "Совкомбанк" та Новикомбанка та 34 дочірніх компаній.

"Ці санкції заморожують будь-які активи цих установ, які торкаються фінансової системи США, і забороняють громадянам США мати з ними справу. Ці фінансові інститути відіграють значну роль в економіці Росії", - додали в США. Санкції торкнуться боргу та капіталу тринадцяти найважливіших великих російських підприємств та організацій.

Це включає обмеження на всі операції, надання фінансування та інші операції з новими борговими зобов'язаннями з терміном погашення понад 14 днів та новими акціями, випущеними тринадцятьма російськими державними підприємствами та організаціями: Сбербанк, Альфа-Банк, Московський кредитний банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нафту, Транснафту, Ростелеком, РусГідро, Алроса, Радкомфлот, РЖД.

"Ці організації, у тому числі критично важливі для російської економіки компанії з оціночними активами майже в 1,4 трлн доларів, не зможуть залучати гроші через ринок США - ключове джерело капіталу та доходів, що обмежує можливості Кремля залучати гроші для своєї діяльності", - відзначили у США.

Американські санкції передбачають жорсткі обмеження імпорту Росією високотехнологічних товарів, у тому числі напівпровідників, лазерів та сенсорів.

Крім того, введені окремі санкції проти людей, що наживаються на війні, у тому числі російської еліти та членів їх сімей. Під санкціями виявилися сини голови Роснафти Ігоря Сечіна, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності Сергія Іванова, топ-менеджери ВТБ та Сбербанку.

Раніше Канада заявила, що негайно припиняє всі дозволи на імпорт російських товарів і не планує видавати нові. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ