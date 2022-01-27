“Північний потік-2” не запрацює в разі вторгнення Росії в Україну – Держдеп США

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід “Північний потік-2” не зможе почати працювати.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Я хочу донести гранично чітко: якщо Росія тим чи іншим шляхом вторгнеться до України, реалізація “Північного потоку-2” не зрушить з місця. Ми хочемо, щоб це було гранично зрозуміло.

Він зазначив, що нині запуск газопроводу відкладений, а можливість його реалізації є для Вашингтона, Берліна та всього трансатлантичного співтовариства “важелем впливу” на Росію, а не важелем впливу Кремля на світ.

Це інструмент тиску для нас, для Німеччини, для трансатлантичної спільноти, тому що газ не йде трубопроводом. Це не інструмент тиску для Володимира Путіна — і це має бути ясно.

У Сенаті США пропонують запровадити превентивні санкції проти Путіна та “Північного потоку-2”

Нагадаємо, у разі вторгнення Росії на територію України демократи в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій, який буде спрямовано не тільки на РФ, а й на російського президента Володимира Путіна. За матеріалами Прямий канал.