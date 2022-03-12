Платіжна система PayPal вже 18 березня заблокує усі електронні гаманці росіян

У зв'язку з чим просить громадян РФ вивести решту коштів.

Міжнародна платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян 18 березня. Про це вона повідомила на своєму веб-сайті. "У зв'язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Зараз ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишок коштів з вашого рахунку до 18 березня 2022 року", - повідомляється на сайті сервісу.