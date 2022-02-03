Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року. Його номінувала віце-спікер нижньої палати Сейму Польщі Малгожата Госевська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на QIRIM.News.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року також числяться: британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава, Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 і 2015 роках.

Раніше повідомлялося, що Тіхановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру.