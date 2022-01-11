Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

В Італії у ніч на 11 січня помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі.

Про це повідомив його прессекретар Роберто Куїло у Twitter.

"Сассолі помер о 1:15 ранку (…) в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчими годинами", - йдеться у дописі.

Раніше Європейський парламент поширив у Брюсселі в понеділок комюніке про госпіталізацію свого голови Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи".

"Голова Європейського парламенту Давид Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", - сказано в документі.

Давид Сассолі був журналістом та телеведучим. Як член Демократичної партії було обрано до Європарламенту у 2009 році. З 2014 до 2019 року він був віцеголовою Європарламенту, а пізніше головою. У Давида Сассолі залишилися дружина та дві дочки. За матеріалами Прямий канал.