Попри заяви Москви: у НАТО не бачать деескалації на кордоні з Україною

Попри заяви Російської Федерації про відведення військ від кордонів України і повернення їх до місць постійної дислокації Північноатлантичний альянс досі не бачить ознак деескалації ситуації.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО Столтенберг стверджував, що Росія зібрала бойові сили в Україні та навколо неї, й назвав ситуацію безпрецедентною з часів холодної війни.

Наразі все готово для нової атаки, але у Росії ще є час відступити від кордону Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

Столтенберг закликав владу РФ припинити готуватися до війни й "почати працювати над мирним розв'язанням кризи".

Всупереч заявам РФ: аналітики фіксують перекидання військової техніки до кордонів України "Ми готові обговорити відносини НАТО - Росія, європейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї, а також зменшення ризиків, прозорість і контроль над озброєннями. Однак ми не підемо на компроміс щодо наших основних принципів", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони РФ заявили про те, що військові, які проходять навчання у Західному та Південному округах, що межують з Україною, розпочали повернення в місця постійної дислокації.

Як повідомлялося, на тлі високої загрози вторгнення Російської Федерації президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав американців негайно виїхати з України.

Згодом із закликом покинути Україну до своїх громадян звернулись уряди Нідерландів, Японії, Південної Кореї, Чорногорії, Великої Британії, Норвегії, Латвії та Ізраїлю.

До слова, розвідувальна спільнота InformNapalm одержала дані, що Росія планує диверсії "під чужим прапором" проти своїх "іміджевих" об'єктів для виправдання подальшої агресії щодо України. Зокрема, спецслужби РФ розглядають можливість підірвати Керченський міст.

Крім того, нові супутникові знімки компанії Maxar показують, що РФ продовжує нарощувати військову силу в Криму, у Білорусі та на заході Росії. На ці території прибуває додаткова техніка та війська.

У МЗС визнали, що Росія стягує війська до кордонів України До того ж міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що тепер біля кордону з Україною перебувають приблизно 130 тисяч російських військових.

З огляду на це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий до переговорів з Москвою, однак у разі військового вторгнення Російської Федерації в Україну на Кремль очікують жорсткі санкції.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не розуміє, чому світові лідери останніми місяцями обговорюють ризики нового військового нападу Російської Федерації на Україну/

За матеріалами Прямий канал.