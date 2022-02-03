Посол Німеччини: Працюємо над пакетом дуже жорстких санкцій проти РФ

Німеччина разом з партнерами працює над пакетом дуже жорстких санкцій проти Росії у разі її нової атаки на Україну, який включає всі можливі види санкційних обмежень.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Радіо НВ», повідомляє Укрінформ.

«Ми зараз працюємо над пакетом дуже жорстких санкцій разом з нашими партнерами у ЄС, Великій Британії і США. Весь наш уряд сказав, що це будуть дуже жорсткі санкції. Всі санкції можливі,.. у тому числі і пов’язані з Nord Stream 2, якщо Росія знову атакуватиме Україну», - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що багато людей вважають, що економічні відносини Німеччини з Росією є дуже тісними, але насправді це перебільшення.

«Можливо, вони тісніші, ніж з іншими країнами, але торгівля з Росією становить лише 2 відсотки від нашої загальної торгівлі, тобто дуже мало. Німеччина – експортна нація, ми дуже швидко можемо змінити відносини, які маємо у зовнішній торгівлі», - зазначила посол.

Водночас вона ухилилася від прямої відповіді на запитання щодо готовності Німеччини до запровадження персональних санкцій стосовно президент РФ і його найближчого оточення у разі розширення агресії проти України.

«Ми ведемо щоденні перемовини з нашими партнерами і обговорюємо всі можливі санкції», - сказала Фельдгузен.

Сполучені Штати та їхні союзники підготували список осіб із оточення російського президента Володимира Путіна, проти яких можуть бути запроваджені персональні санкції у разі вторгнення Росії в Україну. За інформацією високопосадовця адміністрації президента США, до списку включені фізичні особи, які «входять до найближчого кола Кремля або близькі до нього, а також відіграють роль в ухваленні владою Росії рішень або щонайменше беруть участь у дестабілізаційних діях Кремля». Це можуть бути чиновники, найвищі посадові особи та члени рад директорів державних компаній.

У МЗС Великої Британії раніше оголосили, що планують внести поправки до законів, які дозволять запроваджувати санкції проти російських банків, енергетичних компаній та «олігархів, близьких до Кремля» у звʼязку із загрозою російського збройного вторгнення в Україну.