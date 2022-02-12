Посол Німеччини заявила, що залишається у Києві

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що не планує покидати Київ, посольство також продовжує працювати.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у своєму Твіттері.

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона.

Як повідомлялося, Берлін наполегливо радить громадянам Німеччини залишити Україну на тлі напруги між Росією та Україною та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України.

Такі ж заклики лунають з низки інших країн, серед яких США, Велика Британія, Північна Македонія, Нова Зеландія, Австралія та ін.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також заявила, що залишається у Києві.