Посольства, що покидають Київ зараз, подають абсолютно неправильний сигнал - Карл Більдт

Посольства, що покидають Київ зараз, подають абсолютно неправильний сигнал - Більдт

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Колишній міністр закордонних справ Швеції, один з авторів програми "Східного партнерства" Карл Більдт 12 лютого написав у Twitter, що вважає неправильним кроком евакуацію співробітників посольств низки країн на тлі інформації про вторгнення в Україну, яке готує РФ.

"У ситуації зростання напруги для країн Євросоюзу, так само як і інших [країн], важливо, щоб їхні головні дипломати були поруч із українською владою. Посольства, які зараз покидають Київ, надсилають абсолютно неправильний сигнал", - написав він у Twitter.

Питання про евакуацію дипломатів порушено на тлі нарощування Росією своїх військ біля кордону з Україною, що почалося восени 2021 року, а також загрози вторгнення РФ.

У МЗС України повідомили 24 січня, що США, Великобританія, Австралія та Німеччина поінформували зовнішньополітичне відомство про наміри евакуювати членів сімей і частину співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію.

Водночас інші країни, Євросоюз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій повідомили МЗС, що таких планів поки що не мають через брак достатніх причин для такого кроку.

The New York Times писала, що Росія вже провела евакуацію своїх дипломатів зі Львова та Києва.

24 січня розпочала евакуацію сімей дипломатів із Києва Австралія, громадянам країни рекомендовано покинути Україну.

26 січня МЗС України попросило іноземних партнерів "не нагнітати інформаційне поле". У відомстві наголосили, що вітають рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи диппредставництв в Україні, зокрема не проводити евакуацію членів сімей і працівників.

12 лютого Держдепартамент США наказав штатним співробітникам посольства США в Україні виїхати з країни.

Помилкою від'їзд іноземних дипломатів назвав і президент України Володимир Зеленський.