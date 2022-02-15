Посольство США: Голосування в Держдумі РФ щодо "ЛНР/ДНР" - чергова спроба порушити суверенітет України

Посольство США в Україні засудило звернення Держдуми РФ до президента Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" "незалежними республіками". Про це пресслужба посольства написала у Twitter 15 лютого.

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України і явним порушенням Мінських угод, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми - разом з Україною", - ідеться в заяві.

Держдума РФ 15 лютого 2022 року ухвалила звернення про визнання незаконних формувань "ЛНР" і "ДНР" як "незалежних республік", тепер його скерують на розгляд президенту РФ Володимирові Путіну. У зверненні йдеться про те, що "в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади", а "дії української влади цілком можна порівняти з геноцидом власного народу".

Визнання Держдумою РФ окупаційних структур у будь-якому форматі означає явну відмову Росії від Мінських угод, вважають в Офісі президента.

Після того, як два проєкти звернень до Путіна було зареєстровано в Держдумі, Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій і парламентів інших країн із закликом не визнавати будь-які спроби Росії легалізувати незалежність незаконних утворень й рішуче засудити дії РФ, спрямовані на погіршення безпекової ситуації.

Визнання Путіним "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку, заявили у МЗС України. У відомстві зазначили, що в разі ухвалення це рішення не матиме жодних правових наслідків.

Путін, коментуючи звернення Держдуми, заявив: "Я відштовхуватимуся від того, що ми маємо зробити все для врегулювання проблеми Донбасу, але зробити це все, насамперед з огляду на не до кінця реалізовані можливості щодо виконання Мінських угод". За матеріалами Гордон.