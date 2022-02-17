Представник РФ у Радбезі ООН «відмахнувся» від рішення Держдуми про визнання «Л/ДНР»

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін на засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Москвою з приводу виконання Мінських угод, закликав у четвер «не спекулювати» на темі рішення Державної думи Росії про звернення до президента РФ щодо визнання так званих «ДНР» і «ЛНР».

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Хочу підкреслити, що йдеться про ініціативу, звернення депутатів Держдуми Росії, заявив Вершинін, який представляв РФ у Радбезі. - Тому важливо сконцентруватися на виконанні Мінських угод, оскільки багато хто спекулює на цій основі».

Він також висловив обурення, що це питання багато промовців порушували під час своїх виступів на засіданні Радбезу.

«Треба уникати, щоб такі питання ставали предметом розгляду Ради Безпеки, інакше ми реагуватимемо на будь-які рішення будь-яких парламентів», - сказав він.

При цьому представник РФ процитував слова президента Росії Володимира Путіна, який стверджував, що «треба зробити все, аби розв’язання проблеми Донбасу було знайдено через виконання Мінських угод».

Вершинін також заявив, що «сотні тисяч жителів цього українського регіону вже мають російське громадянство».

Як повідомляв Укрінформ, Державна дума РФ у вівторок проголосувала за те, щоб надіслати звернення російському лідеру Володимиру Путіну з проханням визнати так звані «Л/ДНР».

Постпред України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що визнання Російською Федерацією так званих «республік «ДНР» та «ЛНР» рівнозначне виходу Москви з Мінських угод.