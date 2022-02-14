Премьер-министр Великобритании Джонсон предостерег РФ от вторжения в Украину

В МИД Британии также призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Джонсон призвал Путина "не допустить ошибки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию "не допустить катастрофической ошибки" и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом Джонсон написал в своем Twitter-аккаунте.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время отступить. Мы призываем всех принимать участие в диалоге, а российское правительство не допустить ошибки", — отметил глава британского правительства.

Премьер также отметил, что такая ошибка может иметь катастрофические последствия для России.

Ранее в МИД Британии также призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной.

"Последняя информация свидетельствует о том, что Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации", - написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter.

Ранее страны G7 также предупредили Россию о "серьезных и немедленных" последствиях из-за Украины. За матеріалами УНІАН.