Прем'єр Ізраїлю провів у Москві тригодинні переговори з Путіним про Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу відвідав Москву, де провів тригодинні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. Неоголошена зустріч відбулася за згодою адміністрації президента США, повідомляє CNN із посиланням на канцелярію прем'єра.

Ізраїльський чиновник заявив, що візит Беннета також скоординований із Німеччиною та Францією, і додав, що ізраїльський лідер "веде постійний діалог з Україною".

Після зустрічі з Путіним Беннет також поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Посол України в Ізраїлі повідомив CNN, що українське керівництво було заздалегідь поінформоване про зустріч Беннета з Путіним та підтримало її.

За словами ізраїльського чиновника, після завершення московської зустрічі Беннетт прямує до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Три дні тому Беннет провів окремі телефонні розмови як із Путіним, так із Зеленським.

У той час, як Ізраїль засудив вторгнення Росії в Україну, сам Беннет уникав прямої критики Росії або Путіна, йдеться в повідомленні.

Телеканал зазначає, що останніми роками Ізраїль прагнув підтримувати хороші відносини з Росією, щоб мати можливість продовжувати повітряні удари по іранських цілях у Сирії, які Ізраїль вважає критично важливими для запобігання передачі технологій високоточних ракет ліванській Хезболлі.

На сайті прем'єра Ізраїлю немає інформації про результати зустрічі. У Кремлі повідомили, що Беннет і Путін обговорили "різні аспекти ситуації в Україні". Деталі не розголошуються.

Як відомо Ізраїль не підтримав санкції проти Росії.