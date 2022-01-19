Президент Азербайджану провів телефонну розмову з Путіним: говорили про Україну

18 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема обговорювали Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу лідера Азербайджану.

"Глави держав висловили задоволення у зв'язку з налагодженими останнім часом контактами між Росією та США, стабілізацією ситуації в Казахстані, обговорили процеси, які відбуваються навколо України", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, під час телефонної розмови наголосили на успішному розвитку азербайджано-російських зв'язків, обговорили перспективи стратегічного партнерства, обмінялися думками з питань регіональної безпеки.

14 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв приїхав до Києва з офіційним візитом. Глави держав підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства, забезпечення миру та стабільності у Чорноморсько- Каспійському регіоні. За матеріалами УНН.