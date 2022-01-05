Президент Казахстану попросив країни ОДКБ про допомогу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну.

Про це пише Супутник Казахстан.

Перший казах-космонавт Токтар Аубакіров в ефірі державного телеканалу заявив, що силовики не справляються з заворушеннями, тому на територію Казахстану варто ввести війська ОДКБ.

"Звернення до Партнерів ОДКБ вважаю доречним і своєчасним", - прокоментував його слова Токаєв.

"Дані терористичні банди є міжнародними, пройшли серйозну підготовку за кордоном і їх напад на Казахстан можна і потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до голів ОДКБ з проханням надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це не загроза, а підрив територіальної цілісності", - сказав він.

Також він заявив, що зараз йде "завзятий бій терористичних банд під Алма- Атою з повітряно-десантним підрозділом Міноборони Казахстану", пише ONT NEWS.

Нагадаємо, що в ОДКБ входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, Казахстан і Росія.

Сьогодні Токаєв вже провів екстрену телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сам Лукашенко обговорив ситуацію в Казахстані з президентом РФ Володимиром Путіним.Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

Сьогодні, 5 січня, Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не запитував допомогу у Росії через масові акції протесту. За матеріалами УНІАН.