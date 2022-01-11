Президент Казахстану заявив про завершення місії ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у країні, виведення сил розпочнеться 13 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

"За два дні почнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів", ; заявив Токаєв.

Він наголосив, що Казахстан обґрунтовано звернувся за допомогою до ОДКБ. За його словами, "над підготовкою захоплення влади в Казахстані працювали професіонали". Токаєв розкритикував роботу Комітету національної безпеки країни, який "не розглянув загрозу".

За даними МВС Казахстану, за час протестів було затримано 10 тисяч людей. Загалом у Казахстані після заворушень розпочато 412 досудових розслідувань, у тому числі з актів тероризму та вбивств, відзвітували у пресслужбі президента.

В ОДКБ повідомили, що на території Казахстану перебувають понад 2000 "миротворців", залучених в інтервенції.