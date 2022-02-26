Президент Польщі запропонував прийняти Україну до ЄС в експрес-режимі
2022-02-26 18:22
За словами президента Польщі, статус кандидата має бути надано негайно
Україна має вступити до ЄС у прискореному режимі. Також країна має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію.
Про це написав президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.
"Польща підтримує прискорений шлях вступу України до Євросоюзу. Статус кандидата має бути наданий негайно, і одразу після цього мають бути розпочаті співбесіди з членами. Україна також має отримати доступ до фондів ЄС для реконструкції. Він належить Україні", - написав Дуда.