Президент Польщі запропонував прийняти Україну до ЄС в експрес-режимі

За словами президента Польщі, статус кандидата має бути надано негайно

Україна має вступити до ЄС у прискореному режимі. Також країна має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію.

Про це написав президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.

"Польща підтримує прискорений шлях вступу України до Євросоюзу. Статус кандидата має бути наданий негайно, і одразу після цього мають бути розпочаті співбесіди з членами. Україна також має отримати доступ до фондів ЄС для реконструкції. Він належить Україні", - написав Дуда.