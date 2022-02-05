Президент Туреччини Ердоган та Перша леді заразилися Omicron

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу Omicron. Наразі вони перебувають вдома.

Про це президент Туреччини заявив у своєму Twitter.

За словами Ердогана, подружжя дізналося про хворобу після того, як виявило у себе симптоми COVID-19 і склало відповідний тест. Наразі хвороба перетікає у легкій формі, тож він продовжить працювати у віддаленому режимі.

"Ми на своїй місії, працюватимемо вдома. Чекаємо на ваші молитви" - зазначив Реджеп Тайїп Ердоган.

Своєю чергою, дружина турецького лідера Еміне Ердоган висловила сподівання, що вони зможуть якнайшвидше подолати хворобу і також попросила помолитися за їхнє одужання. Подружжя протягом тижня буде лікуватися у своїй резиденції в Стамбулі, після чого складе повторний тест.

Варто зазначити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій: окрім робочого візиту до Києва він відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем'єр-міністром Наджібом Мікаті.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту до України. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов'язаних із нинішньою українською кризою й анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.

3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.