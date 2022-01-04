Протести у Казахстані переросли у масові затриманн
Сьогодні ввечері у Казахстані загострилася ситуація з протестами, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Зокрема, почалися масові затримання, сутички цивільних із силовиками.
РБК-Україна зібрало подробиці подій у Казахстані.
Сутички з правоохоронцями
Наразі у багатьох містах Казахстану почалися сутички мітингувальників із силовиками. Зокрема, у місті Алмати під час затримання демонстрантів, люди намагалися відбити затриманих.
До місць скупчення людей стягуються силовики. Також очевидці повідомляють, що зіткнення почалися у Кизилорді.
Значні сили поліції стягнуті в столицю Казахстану місто Нур-Султан (Астана), де також посилюются масові антиурядові протести.
Масові затримання
Разом з тим увечері почалася хвиля затримань по країні. Зокрема, затримання демонстрантів почалися в Талдикоргані, Алматі, Кизилорді. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про затримання у центрі Астани.
Штурм адмінбудівлі
Як інформують місцеві ЗМІ, в Мангістауській області Казахстану учасники протесту намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації.
Також там місцеві жителі на позашляховиках наздогнали та заблокували у степу військову автоколону.
Разом з тим у центрі міста Актобе протестувальники палять багаття перед будівлею Акімату (обласної адміністрації) та заявляють, що не будуть згортати протест на ніч. Великий мітинг продовжується і в центрі Караганди. Інтернет не працює
Як заявляють у ЗМІ, у місті Алмати (найбільше місто Казахстану, колишня столиця) не працює мобільний інтернет, також обмежена робота месенджерів WhatsApp та Telegram. Звернення президента до громадян
При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.
"Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці", - написав він.
Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. - Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
У Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.
Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.
Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.
Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.