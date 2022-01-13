Путін через санкції не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну - експосол США

Президент Росії Володимир Путін не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, бо тоді проти РФ застосують справді жорсткі санкції. Таку думку висловив директор євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст під час дискусії Київського безпекового форуму.

"Якщо Путін почне напад на Зміїний острів, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції проти Росії. Вся агресія (Росії. - Ред.) була спрямована на легкі цілі. Наразі реакція (Заходу. - Ред.) буде набагато потужнішою, ніж вона була раніше", - сказав посол США в Україні у 2003-2006 роках.

Гербст вважає, що Путін намагається залякати Захід, Україну та Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки.

На думку політичного експерта, Захід використав проти Росії "ефективний тривимірний спосіб реагування" - посилення позицій НАТО у Східній Європі, економічні санкції США та мобілізацію Євросоюзу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.