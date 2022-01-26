Путін може атакувати Україну після закінчення Олімпіади в Пекіні - заступниця держсекретаря США

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що наразі невідомо, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну, але він може розпочати військову операцію у середині лютого, після закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це вона сказала під час онлайн-дискусії з колишньою президенткою Естонії Керсті Кальюлайд.

"Я знаю, що є плани, щоб сконцентрувати військові підрозділи на території України. Я думаю, що у Путіна є й інші плани, і він думає про них також. Я не знаю, чи ухвалив він остаточне рішення, але, звичайно, ми бачимо, що є ознаки того, що він може використати військову силу", - сказала вона.

За словами Шерман, це може статися "зараз чи в середині лютого". "Ми всі знаємо, що розпочинаються Олімпійські ігри, 4 лютого в Пекіні пройде церемонія відкриття. Вірогідно, що Путін буде там присутній. Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб у цей час не було атак проти України..." - сказала Шерман.

22 січня Bloomberg, пославшись на неназване джерело в дипломатичних колах, повідомив, що Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не розпочинати вторгнення Росії в Україну під час зимових Олімпійських ігор, що розпочнуться 4 лютого і триватимуть до 20 лютого.

Представник МЗС РФ Марія Захарова написала у Telegram, що "це вже не фейк, це вже інформаційна спецоперація відповідних американських служб через Bloomberg".

Китай офіційно спростував повідомлення Bloomberg. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.