Путін ще може уникнути суворих санкцій, якщо обере дипломатію – Білий дім

Американська сторона наполягає на застосуванні Росією дипломатичного шляху з метою деескалації навколо України, оскільки інший вибір Кремля передбачатиме суворі економічні наслідки для країни.

Так прокоментувала в вівторок позицію США перед оголошеною зустріччю Блінкена й Лаврова в Женеві речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Те, що держсекретар Блінкен збирається зробити, це дуже чітко наголосити, що існує дипломатичний шлях», - зауважила Псакі.

Вона підкреслила, що останні дії РФ, у тому числі перекидання військ до Білорусі з метою проведення «спільних навчань», а також поновлення військової активності на східному кордоні з Україною створює «дуже небезпечну ситуацію». При цьому, речниця Білого дому повторила оцінку США, що Росія в будь-який момент готова піти наступом на Україну.

У цьому зв’язку Псакі вкотре наголосила, що пріоритетним шляхом розв’язання ситуації є дипломатія. «Перед президентом Путіним і росіянами стоїть вибір, чи зазнають вони суворих економічних наслідків, чи ні», - додала речниця Білого дому.

У цьому зв’язку представниця адміністрації США офіційно підтвердила позицію офіційного Вашингтона, що опція відключення Росії від системи SWIFT «залишається на столі» як один із можливих важелів тиску на Кремль.

«Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими колегами щодо суворих наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну»,- підкреслила Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен планує 21 січня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Переговори пройдуть після візиту Блінкена до України й Німеччини.