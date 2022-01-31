Путін та Макрон вдруге за тиждень говорили про Україну

Президенти Франції й Російської Федерації Еммануель Макрон та Володимир Путін провели другі за тиждень телефонні переговори. Говорили про Україну та "гарантії безпеки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сайту президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Зазначається, що сторони порушили питання щодо ситуації навколо України та так званих "гарантій безпеки" від Російської Федерації.

"Умовлено про подальші контакти через телефон, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі президентів Росії та Франції", - пише пресслужба президента Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон й Путін вже проводили телефонні переговори 28 січня. Говорили про деескалацію ситуації довкола українських кордонів.

Після переговорів з Путіним - голова Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.