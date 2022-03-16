Путин теряет поддержку окружения олигархов — Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти.

Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.

Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них пути опасается «удара в спину». Так, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.

«Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.

И если пути не согласятся на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", — заявили в Центре.