Путін у розмові з Макроном поскаржився на "провокаційні" заяви України
Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. І поскаржився йому нібито на "провокаційні" заяви України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Повідомляється, що сторони продовжили діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російськими пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".
"Володимир Путін знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що йдуть у розріз із мінськими домовленостями. Умовлено про подальші особисті контакти", - йдеться у заяві Кремля.
Раніше Макрон заявив, що не виключає зустріч із Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати до Росії.
Напередодні Путін у розмові з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном звинуватив Україну в нібито саботажі мінських угод.