Путін у розмові з Макроном поскаржився на "провокаційні" заяви України

Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. І поскаржився йому нібито на "провокаційні" заяви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сторони продовжили діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російськими пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".

"Володимир Путін знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що йдуть у розріз із мінськими домовленостями. Умовлено про подальші особисті контакти", - йдеться у заяві Кремля.

Раніше Макрон заявив, що не виключає зустріч із Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати до Росії.

Напередодні Путін у розмові з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном звинуватив Україну в нібито саботажі мінських угод.