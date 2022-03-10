Путін зазнав невдачі у всіх своїх планах і має зупинити війну в Україні - Боррель

Лідер росії володимир путін зазнав фіаско у всіх своїх планах та розрахунках, які були зроблені перед початком російської агресії проти України, і зараз саме він має негайно зупинити цю безглузду та безпідставну війну.

Про це сьогодні у Версалі перед початком неформальної зустрічі лідерів країн Євросоюзу заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не варто намагатися вбити клин між нами. Ми є об'єднаними як ніколи раніше. Я ніколи не бачив, щоб країни-члени були настільки єдиними, разом із нашими трансатлантичними партнерами. Путін був переконаний, що він завоює Україну, але він провалився. Він вірив, що зможе розділити нас, але він провалився, він думав, що зможе послабити трансатлантичні зв'язки, але він провалився. Зараз він має зупинити цю війну", - сказав Боррель.

Він нагадав, що росія розпочала агресивну війну проти України, не маючи для цього жодних причин. Нині всі можуть бачити просто з екранів телевізорів, що відбувається. Росіяни масовано та невибірково бомбардують українські міста, що спричинило сотні жертв серед цивільних та появу двох мільйонів біженців.

"Чи це є наша провина, що є два мільйони біженців? Ні. росія веде війну у той самий спосіб, як вона це робила в Сирії, як вони це робили в Чечні, проводячи бомбардування та руйнуючи країну", - заявив високий представник ЄС.

Він зауважив, що сьогодні лідери Європейського Союзу працюватимуть по двох головних напрямках. Перший стосується продовження тиску на росію, щоб примусити її зупинити цю безумну війну та вбивства цивільного населення, використовуючи дипломатичні засоби та санкції. Другій напрямок дискусії - визначення шляхів для підвищення стійкості Європейського Союзу, зокрема у зменшенні його енергетичної залежності та у розвитку оборонних спроможностей. У цьому контексті глави держав та урядів обговорять зусилля з формування потужної економічної основи з метою відповісти на виклики, що виходять сьогодні від Росії.

Боррель відповів на уточнююче запитання журналістів, чи зможе ЄС почуватися у більшій безпеці без російського газу.

"Ми будемо у набагато більшій безпеці. Ми маємо витрачати менше газу, використовувати менше газу - цього від нас вимагає клімат. У цьому випадку геополітика та клімат йдуть разом", - додав високий представник ЄС.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 березня, у Версалі, Франція, розпочинається дводенна неформальна зустріч глав держав та урядів ЄС, головним питанням якої буде обговорення ситуації, що склалася після початку війни росії проти України та наслідків таких злочинних дій кремля для всієї системи європейської безпеки та стабільності.

Одним із питань зустрічі може стати розгляд заявки України на набуття членства в Європейському Союзі.

Президент рф путін 24 лютого 2022 року оголосив війну Україні й розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Українські Збройні сили, підрозділи територіальної оборони відбивають напад ворога та завдають йому важких втрат. Російський агресор зустрічає запеклий спротив від усього українського суспільства.

Європейський Союз застосував потужний пакет санкцій проти росії, як країни- агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється із кожним днем. Міжнародний кримінальний суд розпочав документування та розслідування військових злочинів росії в Україні.