Рада Європи закликає Росію скасувати рішення про визнання так званих «ДНР» і «ЛНР»

Рада Європи закликає Росію скасувати рішення про визнання так званих «народних республік» на території ОРДЛО та утриматися від подальшого загострення ситуації.

Про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, переданій Укрінформу.

“Визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" у Донецьку та Луганську є порушенням міжнародного права і одностороннім порушенням Мінських угод, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, - ідеться в документі.

“Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення та утриматися від подальшого загострення ситуації”, - наголошує генсек РЄ.

“Ми наполегливо закликаємо наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу на основі поваги до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини”, - зазначається у заяві.

Президент РФ Володимир Путін заявив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази.