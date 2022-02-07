Радник Байдена не відкидає, що РФ може анексувати окуповані території Донбасу

Дії Росії проти України можуть набути різних форм, включно з анексією тимчасово окупованих територій Донбасу, заявив радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван в ефірі канала NBC 6 лютого.

За словами Саллівана, "військова ескалація чи вторгнення в Україну може статися будь-якої миті".

"Ми вважаємо, що Росія створила можливості для проведення великої воєнної операції в Україні, і ми старанно працювали над підготовкою відповіді. Президент Байден згуртував наших союзників, зміцнив і заспокоїв наших партнерів на східному фланзі. Він надав матеріальну підтримку Україні та пропонував Росії дипломатичний шлях. Але в будь-якому разі ми готові, наші союзники готові, і ми намагаємося допомогти українському народу також підготуватися", - заявив радник Байдена.

Він сказав, що "дії Росії можуть набувати різних форм, включно з імовірністю анексії окупованих територій на сході України, відомих як Донбас, або вони можуть вчинити низку гібридних дій на кшталт кібератаки, політичної дестабілізації".

"Або вони можуть здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. І частково причина того, що ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, полягає не тільки в тому, щоб підготуватися до одного непередбачуваного випадку, а й у тому, щоб підготуватися до всіх непередбачуваних ситцацій. і працювати з нашими союзниками й партнерами над тим, якою буде відповідь у кожному із цих випадків", - повідомив Салліван. За матеріалами Гордон.