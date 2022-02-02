Радники Байдена та Ердогана обговорили російську агресію проти України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та речник і головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін в ході телефонної розмови обговорили спільні зусилля для стримування подальшої російської агресії проти України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз Білого дому.

"Вони підкреслили своє спільне зобов'язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України", - йдеться у заяві.

Також радники обговорили регіональні питання, зокрема зусилля Туреччини та Вірменії щодо нормалізації відносин.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.

Ердоган заявляв, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, що є незмінною позицією.