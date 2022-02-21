Реакція Німеччини, Британії та інших країн на рішення Путіна

Представники низки країн світу засудили рішення президента РФ Володимира Путіна визнати захоплені Росією території Донбасу "незалежними республіками" та закликали до запровадження санкцій проти РФ.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс написала у Twitter, що рішення Путіна - це кінець для мінських угод та зневага по відношенню до ООН. "Путін обрав конфронтацію... Це не залишиться безкарним", - наголосила вона.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сьогоднішнє рішення Путіна є "порушенням міжнародного права і завдає серйозного удару по всіх дипломатичних зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та політичне вирішення нинішнього конфлікту". Про це повідомляє пресслужба МЗС ФРН.

"Роки зусиль у нормандському форматі та в рамках ОБСЄ навмисно знищуються без будь-якої зрозумілої причини. Прихильність Росії до дипломатичного врегулювання кризи зазнає величезних збитків", - заявила Бербок.

Вона назвала рішення Путіна ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Німеччина залишається незмінно на боці України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права. Ми узгоджуємо це з нашими партнерами", - йдеться у заяві.

Німеччина також закликала Росію скасувати рішення та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до мінських домовленостей.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Чехія "виступає за вільну та незалежну Україну". "Ми добре пам'ятаємо зі своєї історії, що подібні кроки проти суверенних сусідніх держав ніколи не призводять до миру", - написав він.

Президент Румунії Клаус Йоханніс у Twitter заявив, що Румунія рішуче засуджує визнання Росією окупованих територій Донбасу "незалежними республіками": "Це кричуще порушення міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародного співтовариства. Ми твердо підтримуємо суверенітет". - написав він.

Визнання Росією "республіками" окупованих територій Донбасу - кричуще порушення міжнародного права. Про це заявили у Twitter високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель , Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн.

"ЄС та його партнери дадуть єдину, тверду та рішучу відповідь на знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленнях.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує рішення Росії про визнання окупованих територій Донбасу. За його словами, це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості, стороною яких є Росія.

Столтенберг заявив, що Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку терористам та намагаючись створити привід для нового вторгнення. Проте генсек НАТО все ще закликає РФ обрати шлях дипломатії.

15 лютого 2022 року нелегітимна Держдума проголосувала за проєкт постанови щодо звернення до Путіна про визнання терористичних організацій ЛНР і ДНР "незалежними республіками".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, якщо РФ визнає окуповані регіони республіками, це означатиме де-юре та де-факто вихід РФ із мінських угод. З аналогічною позицією виступили в Офісі президента.

Україна звернулася до ООН у зв'язку з рішенням російських депутатів просити Путіна визнати окуповані території Донбасу.

21 лютого ватажки терористів попросили Путіна визнати окуповані райони Донбасу.

Путін скликав засідання Ради безпеки РФ, де всі його члени підтримали визнання. Сьогодні Путін підписав відповідні укази.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ