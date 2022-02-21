Reuters: у разі вторгнення в Україну, США розірвуть зв'язки з банками РФ

У США підготували початковий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Пакет санкцій, з-поміж іншого, містить заборону фінансовим установам здійснювати транзакції для великих російських банків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Розрив "кореспондентських" зв'язків між цільовими банками та банками США зробить міжнародні платежі неможливими. Адміністрація Джо Байдена також планує помістити деяких громадян РФ, причетних до ескалації конфлікту до списку спеціально визначених громадян (SDN). Це рішення зробить для них неможливою торгівлю зі США та заморозить їхні активи.

Джерела Reuters вважають, що під удар санкційного тиску потраплять "ВТБ Банк", "Сбєрбанк", "ВЕБ", "Газпромбанк" і інші російські фінансові установи.

Втім, Білий дім може звільнити певні операції від обмежень, якщо буде вважати необхідним.

Нагадуємо, учора ввечері очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків у разі нападу на Україну.

За матеріалами Український капітал.