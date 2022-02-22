РФ перейшла від прихованих операцій до спроб військової ескалації проти України - Столтенберг

Кремлівське керівництво, яке роками намагалося дестабілізувати Україну шляхом прихованих операцій, наразі здійснює спробу зробити це військовим шляхом, і це створює найбільш небезпечну кризу в європейській безпеці для цілого покоління європейців.

Про це у Брюсселі за підсумками надзвичайного засідання Комісії Україна - НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми засудили рішення Москви визнати самопроголошені Донецьку та Луганську «народні республіки». Ми також засудили подальші ворожі дії Росії проти України. Москва зараз перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до військових дій. Це серйозна ескалація з боку Росії та грубе порушення міжнародного законодавства. Це надалі підриває суверенітет та територіальну цілісність України, завдає шкоди зусиллям з пошуку мирного рішення для конфлікту та має дуже важкі наслідки для європейської безпеки», - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що ця безпекова криза була створена однією Росією, і привітав стриманість України та її здатність не відповідати на російські провокації, що тривають.

«Ми стоїмо поряд у солідарності з народом України та її урядом, союзники єдині у повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми будемо продовжувати надавати Україні суттєву політичну допомогу та фінансову підтримку. Союзники надають обладнання, щоб допомогти Україні захистити себе», - сказав керівник Альянсу.

За його словами, Росія впродовж кількох місяців продовжувала військове нарощування як в Україні, так і навколо неї, включаючи територію Білорусі. Наразі Росія сконцентрувала навколо України понад 150 тисяч військовослужбовців, бойові літаки та ударні вертольоти, засоби радіоелектронної боротьби, засоби повітряної оборони та ракетне озброєння, зокрема, системи Іскандер, що здатні нести ядерне оснащення. За словами Генерального секретаря НАТО, багато з цих підрозділів зараз передислоковані у бойові формації, вони вийшли з таборів у поле та підготувалися до удару.

«НАТО є рішучим у намірі захистити та оборонити всіх союзників. Протягом минулих тижнів союзники дислокували тисячі нових військовослужбовців на сході Альянсу, перевели більше військ у стан готовності. Ми маємо понад 100 бойових літаків у стані високої готовності та понад 120 бойових кораблів у морі від високих широт Півночі до Середземномор’я. Ми будемо продовжувати робити все, що є необхідним, щоб захистити союзників від агресії», - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО, країни-союзниці та решта міжнародної спільноти попередили Росію, що їй доведеться заплатити високу ціну, якщо вона здійснить агресивні дії проти України. Столтенберг привітав економічні санкції, що вже були оголошені деякими союзниками проти Росії, а також рішення уряду Німеччини зупинити процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2».

«Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії. Це найбільш небезпечний момент в європейській безпеці протягом цілого покоління. Але Європа та Північна Америка зберігають потужну єдність в НАТО, вони готові захистити та оборонити одне одного», - підкреслив Столтенберг.