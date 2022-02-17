РФ стягнула до кордону України ще 7 тис. військових, - Білий дім

У Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.

Про це заявив високопоставлений посадовець адміністрації президента США, передає Укрінформ.

"Учора російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США, - ред.), так і по всьому світу, однак зараз ми знаємо, що це була брехня", - зауважив він.

За словами чиновника, Росія перекидала війська до українських кордонів і впродовж 16 лютого.

"Упродовж кількох останніх днів Росія збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових", - зазначили в Білому домі, додавши, що можуть підтвердити цю інформацію.

Посадовець наголосив, що РФ заявляла про готовність до дипломатії, якої прагнули США й союзники.

"Але всі ознаки, які ми бачимо зараз, указують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни", - заявив він.

Співробітник Білого дому зауважив, що США продовжують отримувати інформацію про плани російської сторони сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Це можуть бути і провокації на окупованих територіях, і звинувачення НАТО в намірах напасти на РФ.

"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", - повідомив посадовець. Він закликав міжнародну спільноту не вірити таким словам.

Крім того, чиновник зазначив, що США разом із союзниками продовжать дипломатичні зусилля, щоб попередити ескалацію, але залишатимуться готовими до рішучої відповіді на нову агресію Росії щодо України.

Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.

Розвідка США поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.

За матеріалами Еспресо TV.