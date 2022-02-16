Родина загиблої Гатчінс подала до суду на актора Болдуїна

Члени родини загиблої української операторки Галини Гатчінс подали до суду на актора Алека Болдуїна та інших членів знімальної групи, причетних до цієї смертельної трагедії, яка сталася у жовтні минулого року на зйомці фільму "Іржа" (Rust).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

У самому позові йдеться про те, що Болдуїн порушив численні правила безпечного поводження зі зброєю та вчинив необережний постріл із смертельної зброї, що підпадає під кримінальну відповідальність у штаті Нью- Мексико, де сталася трагедія.

Ба більше, окрім Болдуїна, у позові також вказані відповідачами сім продюсерів фільму "Іржа" (Rust).

Сам Болдуїн заявив, що не очікує, що йому будуть пред'явлені кримінальні звинувачення, хоча місцева прокуратура відмовилася виключити це.

Адвокат родини Гатчінс Ренді МакГінн очікує, що позов буде розглянуто протягом півтора-двох років.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2021 року під час зйомок художнього фільму "Іржа" (Rust) у штаті Нью-Мексико американський актор та продюсер Алек Болдуїн випадково застрелив операторку - 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, що мала бути заряджена холостим набоєм.

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. У ході слідства з'ясували, що помічник режисера, передаючи зброю Болдуїну, вигукнув: "Зброя - холодна".

Жодних офіційних звинувачень Болдуїну висунуто не було. Слідство у справі триває.