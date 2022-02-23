Росія кидає виклик основам європейської та світової безпеки – Столтенберг

Дії Кремля щодо України кидають виклик основам усієї архітектури європейської та світової безпеки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час віртуальної участі у семінарі щодо підготовки майбутньої Стратегічної концепції НАТО, який відбувся під егідою Нідерландів та Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні найнебезпечніший момент для європейської безпеки впродовж покоління. Наш партнер, якого ми дуже цінуємо, Україна, перебуває під прямою загрозою з боку Росії… Ставки дуже високі. Ризик конфлікту реальний. Росія використовує силу та ультиматуми не лише з метою перекроїти кордони в Європі. Вона намагається переписати усю глобальну архітектуру безпеки», - зазначив керівник НАТО.

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Він нагадав, що союзники по Альянсу єдині у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та продовжують надавати їй політичну та практичну підтримку. НАТО та окремі країни-союзниці допомогають Україні тренуваннями та обладнанням, підвищуючи її здатність скористатися правом на самозахист, як це передбачено Хартією ООН.

«Москва кидає виклик фундаментальним принципам нашої безпеки, таким як право НАТО захистити та оборонити всіх союзників, право кожної держави обирати власний шлях. Йдеться не лише про Україну або Грузію. Це – про заборону для інших європейських країн, таких як Фінляндія та Швеція, їхнього права обирати», - додав Столтенберг.

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За його словами, криза навколо України лише підкреслила важливість співпраці НАТО з партнерами, щоб разом захищати спільні цінності та безпеку, і це повною мірою буде відображено у новій Стратегічній концепції НАТО.

«Це стосується також Європейського Союзу. Ми тісно співпрацюємо для врегулювання кризи. Я регулярно спілкуюся із колегами в ЄС. Союзники по НАТО, включаючи Канаду, США та Велику Британію, координують з ЄС економічні санкції. Як ми бачили дуже чітко вчора, НАТО і Європейський Союз є двома сторонами однієї медалі. У нас різні ролі, але ми взаємно доповнюємо зусилля одне одного. У міру того, як ЄС зміцнює свої інструменти (безпеки - ред.) у відповідь на нинішню кризу, НАТО посилює політику стримування та оборони для усього Альянсу», - наголосив Столтенберг.

Союзники по Альянсу мають намір прийняти нову Стратегічну концепцію під час Мадридського саміту НАТО у червні.

21 лютого президент РФ підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, та направив туди російські війська.

ЄС, НАТО та демократичні країни засудили цей акт агресії. ЄС погодив пакет нових санкцій проти країни-агресора, а НАТО у відповідь на дії Росії в Україні нарощує військову присутність у східній частині Альянсу.