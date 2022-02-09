Росія офіційно відмовилася від участі у Мюнхенській безпековій конференції

Офіційні представники Росії не братимуть участі у засіданнях Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 18-20 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс із посиланням на представника російського МЗС Марію Захарову.

«Російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з безпекової політики, яке має відбутися 18-20 лютого поточного року, з різних причин участі не братимуть», - сказала Захарова.

За її словами, «безвідносно цієї обставини… останніми роками конференція дедалі більше трансформується у такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність». Представник російського МЗС додала, що «цікавість до цього заходу в Москві помітно впала».

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на безпекову конференцію, але організатори не виключали його віртуальної участі.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 18-20 лютого у готелі Bayerischer Hof. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує дві тисячі, наразі дозволено участь не більше ніж 600 осіб.

У нинішній конференції візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцепрезидент США Камала Гарріс, а також ще близько 35 глав держав та урядів. Президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію.