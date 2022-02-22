Росія оголосила про евакуацію дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Російської Федерації має намір якнайшвидше провести евакуацію дипломатів та персоналу своїх дипломатичних установ в Україні.

Про це свідчить заява, опублікована на сайті відомства.

У повідомленні сказано, що російські посольство та консульства неодноразово зазнавали нападів та провокацій. Також об'єктами агресивних дій нібито ставали російські дипломати.

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства та Генеральних консульств. Для захисту їх життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні", - сказано в повідомленні.

Підкреслено, що евакуацію російських дипломатів і персоналу дипломатичних установ РФ буде здійснено найближчим часом.

21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Своїм указом російський президент також доручив запровадити російські війська на територію "республік" нібито для підтримки миру.

А сьогодні стало відомо, що Путін визнав незалежність "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Крім того, Рада Федерації РФ дозволила Путіну використовувати російські війська за кордоном. За матеріалами Українські Новини.