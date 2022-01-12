Росія перейде в "режим контрзагроз" у разі відмови НАТО від гарантій безпеки - МЗС РФ

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, за підсумками засідання Ради Росія - НАТО, що відбулося 12 січня в Брюсселі, провів брифінг для преси на якому заявив про відсутність у РФ і НАТО об'єднуючого позитивного порядку денного, а також повідомив про готовність Росії перейти в "режим контрзагроз", у разі відмови НАТО від гарантій безпеки.

Як і очікувалося, російська сторона продовжує підіймати градус напруженості у відносинах із Північноатлантичним Альянсом. Риторика Росії залишилася незмінною, а Кремль продовжує бути недоговороспроможним, вкотре взявши на озброєння свій улюблений спосіб "примусу до миру".

Нижче наведено основні тези озвучені Москвою після переговорів: РФ і НАТО взагалі не мають об'єднуючого позитивного порядку денного. Відносини Росії та НАТО знаходяться на критично низькому рівні.

Мета пропозицій Москви - перевести потенційний військовий сценарій у політичний процес.

Росія перейде до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від гарантій безпеки.

Відносини Росія-НАТО сягнули краю. Настав "момент істини", коли необхідно принципово визначатися. Від цього не вдасться відмахнутися чи заговорити тему. Росія пропонувала заходи щодо деескалації, але Альянс їх проігнорував.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбувся перший раунд переговорів між США та Росією щодо гарантій безпеки. Делегації очолювали заступник державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Після закінчення переговорів Шерман заявила, що США не дозволять нікому зачинити двері НАТО для будь-якої країни. Своєю чергою Рябков заявив, що переговори зі США щодо гарантій безпеки в Женеві були складними та професійними, "без спроб обійти гострі кути". Однак на головну вимогу Росії - гарантії нерозширення НАТО на схід, насамперед в Україну , та нерозміщення озброєнь у країнах, що межують з Росією, - сторони до угоди не дійшли.

13 січня Росія проведе переговори з ОБСЄ. За матеріалами ZN.ua